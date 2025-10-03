Gomitate e calci in testa poi scoppia la rissa | scena selvaggia in una partita di basket

Durante una partita amatoriale del torneo "Basket Tra Amici" a Buenos Aires, il giocatore del CASI Santiago Corbalán Olivera ha aggredito un avversario del Tercer Tiempo colpendolo alla testa e calpestandogli la nuca mentre era a terra, scatenando una rissa e la sospensione della partita. Il Tribunale di Disciplina ha espulso Corbalán Olivera da tutte le competizioni per "aggressione reiterata" e ha sospeso tre giocatori del Tercer Tiempo per quattro partite. Il match è stato assegnato 20-0 al Tercer Tiempo. Entrambe le squadre sono state ammonite, e l’organizzazione del torneo ha condannato pubblicamente l’episodio, ribadendo il rifiuto della violenza nello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

