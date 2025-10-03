Golf un quartetto al comando del Sanderson Farms Championship al termine del primo round
Il golf internazionale torna ad osservare il calendario dopo le emozioni della Ryder Cup. I golfisti del PGA Tour hanno dato infatti il via al Sanderson Farms Championship (montepremi 6 milioni di dollari), evento nato nel 1068 che si disputa da sempre nel Country Club di Jackson. Al termine della prima tornata troviamo al comando un quartetto con la classifica alquanto ristretta. In prima posizione con lo score di -7 (65 colpi) svettano il sudafricano Garrick Higgo e gli americani Eric Cole (foto), Sam Ryder e Danny Walker. Per i battistrada due colpi di margine sullo svedese Tim Widing, sul taiwanese Kevin Yu, e sugli statunitensi Mac Meissner, Michael Thorbjornsen, Norman Xiong, Max Homa, Trey Mullinax e Vine Whaley. 🔗 Leggi su Oasport.it
