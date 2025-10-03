Seconda giornata dell’Alfred Dunhill Links Championship che, a causa delle condizioni meteo avverse, è stata sospesa anzitempo e ha lasciato i golfisti in campo ancora con alcune buche da completare. E’ stata la pioggia, in particolare, a non permettere all’organizzazione di concedere di giocare buona parte del secondo giro e, di conseguenza, si dovrà scendere in campo domani per cercare di recuperare il più possibile. A guidare la classifica di uno dei tornei più famosi di sempre (atipico il suo format che si sviluppa su 3 campi diversi dal giovedì al sabato per poi concludersi a St. Andrews la domenica) sono lo scozzese Robert MacIntyre, di ritorno dagli Stati Uniti con una vittoria di non poco conto nella Ryder Cup tenutasi a Long Island sui fairway del Bethpage Black Course, e il sudafricano Richard Sterne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, brutto tempo all’Alfred Dunhill Links Championship. MacIntyre guida una classifica corta