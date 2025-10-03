Golf brutto tempo all’Alfred Dunhill Links Championship MacIntyre guida una classifica corta
Seconda giornata dell’Alfred Dunhill Links Championship che, a causa delle condizioni meteo avverse, è stata sospesa anzitempo e ha lasciato i golfisti in campo ancora con alcune buche da completare. E’ stata la pioggia, in particolare, a non permettere all’organizzazione di concedere di giocare buona parte del secondo giro e, di conseguenza, si dovrà scendere in campo domani per cercare di recuperare il più possibile. A guidare la classifica di uno dei tornei più famosi di sempre (atipico il suo format che si sviluppa su 3 campi diversi dal giovedì al sabato per poi concludersi a St. Andrews la domenica) sono lo scozzese Robert MacIntyre, di ritorno dagli Stati Uniti con una vittoria di non poco conto nella Ryder Cup tenutasi a Long Island sui fairway del Bethpage Black Course, e il sudafricano Richard Sterne. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: golf - brutto
ICYMI: Grave incidente a Torano, cinque feriti sulla SP241: TORANO CASTELLO - Cinque persone sono rimaste coinvolte in un brutto incidente avvenuto ieri a Torano Castello Scalo. Viaggiavano a bordo di due auto, una Volkswagen Golf ed una Ford Focus - facebook.com Vai su Facebook
Golf, brutto tempo all’Alfred Dunhill Links Championship. MacIntyre guida una classifica corta - Seconda giornata dell'Alfred Dunhill Links Championship che, a causa delle condizioni meteo avverse, è stata sospesa anzitempo e ha lasciato i golfisti in ... Da oasport.it