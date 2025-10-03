Goggia ricorda Franzoso | La croce con il legno della staccionata coraggio e memoria

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurra chiude la trasferta in Cile e ricorda il compagno di squadra morto dopo una caduta a la Parva: "Grazie ai miei compagni, restando abbiamo affrontato insieme la paura". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

goggia ricorda franzoso la croce con il legno della staccionata coraggio e memoria

© Gazzetta.it - Goggia ricorda Franzoso: "La croce con il legno della staccionata, coraggio e memoria"

In questa notizia si parla di: goggia - ricorda

Goggia ricorda Franzoso: "La croce con il legno della staccionata, coraggio e memoria" - L'azzurra chiude la trasferta in Cile e ricorda il compagno di squadra morto dopo una caduta a la Parva: "Grazie ai miei compagni, restando abbiamo affrontato insieme la paura" ... Secondo msn.com

Sofia Goggia si allena a La Parva, dove è morto Franzoso: un omaggio ma anche un test, cosa c'è dietro la sua scelta - Sofia Goggia ha lasciato il ritiro della squadra femminile di sci a Ushuaia (Argentina) e si è trasferita in Cile a La Parva, la località sulla cui pista sabato 13 settembre è avvenuto l’incidente ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Goggia Ricorda Franzoso Croce