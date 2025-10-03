Goggia ricorda Franzoso | La croce con il legno della staccionata coraggio e memoria

L'azzurra chiude la trasferta in Cile e ricorda il compagno di squadra morto dopo una caduta a la Parva: "Grazie ai miei compagni, restando abbiamo affrontato insieme la paura".

Le attese, le emozioni verso #MilanoCortina di @goggiasofia che ricorda anche #MatteoFranzoso lo sciatore morto dopo la caduta sulle piste di La Parva in Cile #olimpiadi

Goggia ricorda Franzoso: "La croce con il legno della staccionata, coraggio e memoria" - L'azzurra chiude la trasferta in Cile e ricorda il compagno di squadra morto dopo una caduta a la Parva: "Grazie ai miei compagni, restando abbiamo affrontato insieme la paura"

Sofia Goggia si allena a La Parva, dove è morto Franzoso: un omaggio ma anche un test, cosa c'è dietro la sua scelta - Sofia Goggia ha lasciato il ritiro della squadra femminile di sci a Ushuaia (Argentina) e si è trasferita in Cile a La Parva, la località sulla cui pista sabato 13 settembre è avvenuto l'incidente