Global Sumud Flotilla | nelle mani di Israele

I quattro parlamentari italiani sono rientrati a Fiumicino venerdì 3 ottobre. Sono rientrati Marco Croatti, senatore M5S, Benedetta Scuderi, eurodeputata Avs, Annalisa Corrado, eurodeputata Pd, Arturo Scotto, deputato Pd. Sono in Italia. Ma la forte preoccupazione e la prudenza da loro espresse nei confronti di tutti i componenti della Flotilla, molti italiani, che sono ancora in Israele fa pari col v ideo online in cui si vedono donne e uomini della Flotilla arrestati dopo l’abbordaggio israeliano. Tutti ammassati a terra, col ministro israeliano sicurezza nazionale Ben Gvir che urla contro “Sono terroristi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

