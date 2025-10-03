Global Sumud Flotilla Milano | corteo verso Città Studi

Milano si mobilita per la Global Sumud Flotilla: decine di migliaia in corteo da Porta Venezia. Global Sumud Flotilla Milano è la parola che oggi risuona tra le strade di Porta Venezia, dove decine di migliaia di persone si sono radunate per una manifestazione che unisce studenti, sindacati, famiglie e attivisti in difesa della causa palestinese. Il corteo, indetto dalla CGIL insieme ai sindacati di base, si snoda lungo viale Regina Giovanna, diretto verso Città Studi, con una diramazione prevista verso le tangenziali da piazza Leonardo Da Vinci. In testa al corteo, lo spezzone sindacale guida una mobilitazione che ha coinvolto anche le scuole: gruppi di studenti arrivano in corteo dalle rispettive istituzioni scolastiche, portando con sé striscioni, slogan e una richiesta chiara di pace e giustizia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

