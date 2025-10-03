Global Sumud Flotilla liberi i 4 parlamentari italiani fermati da Israele alle 10 volo di rimpatrio attesa per connazionali ancora detenuti
Dopo ore di tensione, Israele rilascia i parlamentari italiani della Flottilla fermati al largo di Gaza. Resta il nodo dei costi di rientro: sembra che paghi Netanyahu Sono ufficialmente liberi i 4 parlamentari italiani fermati da Israele nella missione Global Sumud Flotilla. Marco Croatti (M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Firenze, stazione di Santa Maria Novella. Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla, fermando le imbarcazioni e arrestando gli equipaggi. Tra questi il giornalista fiorentino Saverio Tommasi, Margherita Ciopp, e altri amici come Arturo Scotto, Annalisa Cor
La Global Sumud Flotilla, carica di aiuti per Gaza, è stata bloccata in acque internazionali. Una missione di pace fermata con la forza. Il 4 ottobre Federconsumatori sarà in piazza Per Gaza, per la Flotilla, per la Costituzione. #Flotilla #scioperogenerale
Flotilla, Farnesina: «Liberi i parlamentari italiani». Trasferiti in aeroporto a Tel Aviv, alle 10 il volo per Roma - Il Servizio Penitenziario Israeliano (Ips) ha reso noto di aver finora accolto oltre 200 detenuti della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Secondo leggo.it
Flotilla, la diretta | Liberi i parlamentari italiani fermati in Israele. La nave Marinette continua la navigazione verso Gaza - Le notizie di venerdì 3 ottobre sulla missione per portare aiuti a Gaza. Scrive corriere.it