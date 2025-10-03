Global Sumud Flotilla liberi i 4 parlamentari italiani fermati da Israele alle 10 volo di rimpatrio attesa per connazionali ancora detenuti

3 ott 2025

Dopo ore di tensione, Israele rilascia i parlamentari italiani della Flottilla fermati al largo di Gaza. Resta il nodo dei costi di rientro: sembra che paghi Netanyahu Sono ufficialmente liberi i 4 parlamentari italiani fermati da Israele nella missione Global Sumud Flotilla. Marco Croatti (M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

