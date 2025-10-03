Global Sumud Flotilla l' appello della madre del barese D' Agostino | ll Governo rimpatri subito gli attivisti fermati

Un appello a rimpatriare subito gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati da Israele al largo delle coste di Gaza, nella serata tra mercoledì 1 e giovedì 2 ottobre. A lanciarlo è Raffaella Daloiso, madre di Lorenzo D'Agostino, uno dei tre attivisti baresi bloccati e portati in Israele.Un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

