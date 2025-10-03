Global Sumud Flotilla Ben Gvir obbliga attivisti a sedersi per terra in carcere e li insulta chiamandoli terroristi - VIDEO choc

3 ott 2025

Il ministro israeliano dell’estrema destra definisce “terroristi” gli attivisti della Global Sumud Flotilla. Avvocati denunciano abusi e condizioni indegne Le immagini che arrivano da Israele sono particolarmente forti. Dopo l'abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla, tutti gli atti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

global sumud flotilla benBen-Gvir accusa gli attivisti della Flotilla al porto di Ashdod: "Terroristi" - Il ministro della sicurezza nazionale israeliano, e parlamentare di estrema destra, Itamar Ben- Come scrive tg.la7.it

global sumud flotilla benIsraele ha fermato 40 imbarcazioni della Flotilla. Cosa succede ora - Meloni: "A lavoro per riportare gli italiani a casa" ... Riporta ilfoglio.it

