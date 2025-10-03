Global Summit WTTC a Roma | annunciati 8 miliardi di investimenti per il turismo in Italia
Il turismo come ponte di pace: il Global Summit discute di Intelligenza artificiale, centralità della persona e della sua dignità, formazione professionale dei giovani. Annuncia effetti concreti con l’arrivo di 8 miliardi di investimenti in Italia Per tre giorni, Roma ha acceso i riflettori sul Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC), accogliendo, per la prima volta in Italia, il più grande evento turistico al mondo. Ad aprire il summit è stata il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, preceduta da una magnifica interpretazione del tenore Andrea Bocelli. A chiudere, il presidente del Senato, Ignazio La Russa e una serata speciale con la straordinaria performance del Il Volo, la cui voce porta nel mondo il bel canto, la tradizione e la bellezza della cultura italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it
