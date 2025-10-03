Gli Usa condivideranno con Kiev informazioni sugli obiettivi strategici di Mosca | la rivelazione del Wall Street Journal

Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina informazioni sensibili e di intelligence per colpire “ deep inside Russia ”, in profondità nel territorio russo. A rivelarlo il Wall Street Journal, in contatto con funzionari americani che hanno confermato la notizia rimanendo anonimi. Il processo operativo non è stato ancora avviato e rimane indefinito: secondo il giornale, i funzionari della Casa Bianca “sono in attesa di istruzioni” per iniziare a condividere informazioni sugli obiettivi strategici di Mosca con l’esercito di Zelensky. Non era prevista, ma la decisione americana che punta a piegare la volontà del Cremlino per costringerlo a negoziare è arrivata: a prenderla è stata il presidente Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

