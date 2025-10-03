Gli uomini pensano che la parità tra i generi fa bene a tutti e molti ritengono che sia stata già raggiunta Anche se poi sono in pochi a prendere il congedo parentale Sono alcuni dei dati che emergono dalla ricerca LUI - Lavoro Uomini Inclusione realizzata da Fondazione Libellula con il supporto scientifico dell' università Cattolica di Milano che è stata appena presentata Ecco i 10 dati più significativi
I segnali incoraggianti non mancano, ma qualche passo indietro c’è, e anche significativo. Sono tutti da leggere i risultati della survey L.U.I. – Lavoro, Uomini, Inclusione, realizzata da Fondazione Libellula, un network di aziende e persone impegnate nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, con il supporto scientifico dell’ Università Cattolica di Milano. “Best HR Team 2025”, premiate le aziende attente a parità di genere e work-life balance X L’idea di fondo è quella di voler ascoltare anche il punto di vista maschile sui temi della parità, della genitorialità, delle discriminazioni in modo che tra uomini e donne se ne possa discutere insieme. 🔗 Leggi su Iodonna.it
