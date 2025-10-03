Gli uomini di Emery mantengono il 100% del record europeo con vittoria in Rotterdam
2025-10-02 23:19:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: EMI Buendia e John McGinn hanno segnato gol del secondo tempo mentre il mini-revival dell’Aston Villa è continuato a Feyenoord stasera. Avendo iniziato la stagione lentamente, Villa ha ora registrato tre vittorie successive, due delle quali sono arrivate in Europa League con gli uomini di UNAI Emery, una delle sette squadre per avere un record del 100% in questa fase della fase del campionato. Dopo un primo tempo end-to-end, Villa ha ottenuto un certo controllo dopo la pausa e Buendia si è arricciata nell’apri dopo 61 minuti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
