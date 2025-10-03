Una "lezione" speciale per gli studenti del Liceo scientifico e dell’Istituto professionale a indirizzo sportivo Marco Pantani di Busto Arsizio che hanno vissuto una giornata immersi nel mondo dei remi, testando le strutture di allenamento e uscendo in barca. Un’esperienza molto apprezzata dai giovani per conoscere una delle discipline fiore all’occhiello della provincia, ascoltando il racconto di una giovane campionessa e provando attrezzature e barche di una realtà di spicco qual è la Canottieri Monate. Sono stati 35 gli studenti che hanno preso parte, con alcuni docenti accompagnatori, alla giornata di approfondimento dedicata al canottaggio, sotto la supervisione del presidente federale lombardo, Leonardo Binda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli studenti del Pantani: una giornata da canottieri