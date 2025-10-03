Gli studenti con disagio psicologico si potranno collegare ad esperti attraverso un’app ad anticipare la novità il Ministro dell’Istruzione

Un investimento consistente, distribuito su due anni, mira ad affrontare in modo strutturale le difficoltà psicologiche tra i più giovani. Il Ministero dellIstruzione ha destinato 10 milioni di euro per il 2025 e altri 18 milioni per l'anno successivo, puntando su strumenti digitali per offrire un primo livello di ascolto e orientamento.

