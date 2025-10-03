Bologna, 3 ottobre 2025 – Ieri sera la guerriglia che ha devastato tutta la zona della stazione. Oggi il maxi-corteo che, dopo la legittima sfilata per le vie del centro, è andato di nuovo ad occupare, in modo del tutto illegittimo, la tangenziale e l’autostrada, dividendo in due l’Italia. E così Bologna si ritrova, ancora una volta, completamente bloccata. E, ancora una volta, assistiamo a disordini. Una città in ostaggio di una parte sempre più consistente di manifestanti, fra cui collettivi e anarchici, che ogni volta riesce a tenere in scacco tutta la città. Il sindaco Matteo Lepore in questi giorni ha invitato tutti a scendere in piazza per sostenere Gaza e la causa Palestinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli scontri dopo il corteo, cronaca di una città in ostaggio