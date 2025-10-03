Gli scontri dopo il corteo cronaca di una città in ostaggio
Bologna, 3 ottobre 2025 – Ieri sera la guerriglia che ha devastato tutta la zona della stazione. Oggi il maxi-corteo che, dopo la legittima sfilata per le vie del centro, è andato di nuovo ad occupare, in modo del tutto illegittimo, la tangenziale e l’autostrada, dividendo in due l’Italia. E così Bologna si ritrova, ancora una volta, completamente bloccata. E, ancora una volta, assistiamo a disordini. Una città in ostaggio di una parte sempre più consistente di manifestanti, fra cui collettivi e anarchici, che ogni volta riesce a tenere in scacco tutta la città. Il sindaco Matteo Lepore in questi giorni ha invitato tutti a scendere in piazza per sostenere Gaza e la causa Palestinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scontri - dopo
Forlì, al Palafiera non c’è più la curva. Basket, protesta contro la società: ancora veleni dopo scontri e divieti
Caos al Tribunale: rilasciati i disoccupati fermati dopo gli scontri
Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera
Scontri tra ultras in centro dopo Napoli-Sporting: condannati 3 tifosi e scattano 6 Daspo. https://www.ilnapolista.it/2025/10/scontri-tra-ultras-in-centro-dopo-napoli-sporting-condannati-3-ultras-e-scattano-6-daspo-repubblica/ - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli - Napoli – Sporting Lisbona: sette DASPO dopo gli scontri pre-partita #Cronaca #DASPO #Polizia #ChampionsLeague #NanoTV - X Vai su X
Scontri a corteo pro Gaza in Tangenziale Est a Milano. Bombe carta, insulti a giornalisti e fumogeni - I manifestanti hanno lanciato bombe carta contro la Polizia in tenuta antisommossa che ha risposto con ... Secondo ilgiornale.it
Torino, scontri vicino al Politecnico: lancio di lacrimogeni - Momenti di forte tensione in via Nino Bixio, dietro le OGR, durante il corteo studentesco e antagonista Pro Palestina ... Si legge su giornalelavoce.it