Gli scontri a Bologna Pioggia di fumogeni e petardi Doppio assedio ai binari
e Nicoletta Tempera La violenza in nome della pace. E una città ostaggio della contestazione, sulla carta mossa in nome del sostegno agli equipaggi della Global Sumud Flotilla. Nella realtà, animata dall’obiettivo del disordine sociale. Concretizzato con la pretesa di prendere, a tutti i costi, la stazione. Da quando gli equipaggi della missione diretta a Gaza sono stati fermati dalla marina israeliana, la stazione di Bologna è diventata terreno di scontro costante tra studenti, antagonisti, anarchici e forze dell’ordine. Dopo un primo assalto nella notte tra mercoledì e giovedì, di nuovo ieri per ben due volte piazza delle Medaglie d’Oro e via de’ Carracci (dove si trova l’accesso all’Alta Velocità) hanno visto i manifestanti tentare di raggiungere i binari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: scontri - bologna
Sciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera
L'Italia si ferma per Gaza. A Milano scontri in stazione (VIDEO). A Bologna i manifestanti...
Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna
Flotilla, un’altra marea tra cortei e occupazioni. Scontri a Torino e Bologna - X Vai su X
Serata di guerriglia alla stazione di Bologna. Il corteo di protesta contro il blocco della Global Sumud Flotilla è degenerato e gruppi di violenti hanno ingaggiato ripetuti scontri con la polizia nella zona della stazione. Gli agenti sono stati bersagliati da fitti lanci d Vai su Facebook
Bologna, ancora 10mila in corteo: scontri in stazione e al Memoriale della Shoah - Piazzale medaglie d’oro presidiato dagli agenti, poi una parte dei manifestanti si sposta in via Carracci ... Segnala bologna.repubblica.it
Violenza ProPal a Bologna: davanti alla stazione lancio di uova e fumogeni - Si alza la tensione a Bologna nel giorno della mobilitazione studentesca in sostegno alla missione “Global Sumud Flotilla”. Secondo iltempo.it