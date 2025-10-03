e Nicoletta Tempera La violenza in nome della pace. E una città ostaggio della contestazione, sulla carta mossa in nome del sostegno agli equipaggi della Global Sumud Flotilla. Nella realtà, animata dall’obiettivo del disordine sociale. Concretizzato con la pretesa di prendere, a tutti i costi, la stazione. Da quando gli equipaggi della missione diretta a Gaza sono stati fermati dalla marina israeliana, la stazione di Bologna è diventata terreno di scontro costante tra studenti, antagonisti, anarchici e forze dell’ordine. Dopo un primo assalto nella notte tra mercoledì e giovedì, di nuovo ieri per ben due volte piazza delle Medaglie d’Oro e via de’ Carracci (dove si trova l’accesso all’Alta Velocità) hanno visto i manifestanti tentare di raggiungere i binari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli scontri a Bologna. Pioggia di fumogeni e petardi. Doppio assedio ai binari