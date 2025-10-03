Gli Schettino della Flotilla e la fuga nella piazza della discordia

Appena le telecamere si spostano dalla Flotilla alle piazze organizzate da Landini, i parlamentari della sinistra, lasciano le imbarcazioni prive di aiuti (altrimenti li avrebbero dati a Pizzaballa) e se la danno a gambe. Firmano qualsiasi documento pur di ritagliarsi uno spazio tra le tante persone pe bene scese in strada. Peccato, però, che sono già stati preceduti. Tra chi sostiene solo una causa giusta si sono ben mescolati autonomi, violenti, Black Block, criminalità organizzata, sostenitori di Hamas e chi ne ha più ne metta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gli Schettino della Flotilla e la fuga nella piazza della discordia

La #Farnesina ha ottenuto la liberazione lampo di #Scuderi (Avs), #Croatti (M5s), #Scotto e #Corrado (Pd), i 4 parlamentari italiani imbarcati sulla #Flotilla e arrestati dalle autorità israeliane - facebook.com Vai su Facebook

La Toscana in piazza: cortei, sit-in, fiaccolate e barchette di carta per Gaza e la Flotilla - Manifestazioni per lo stop all’attacco militare israeliano a Gaza, per la fine dell’assedio sulla Striscia, per sostenere la Global Sumud Flotilla in viaggio verso la Palestina sono andate in scena in ... Da corrierefiorentino.corriere.it

Da nord a sud, scende in piazza il sostegno per Gaza e la Flotilla - Presidi e cortei in molte città italiane, sabato, in occasione della mobilitazione nazionale 'Fermiamo la barbarie', in solidarietà alla popolazione di Gaza e all'iniziativa umanitaria della Global ... Scrive ansa.it