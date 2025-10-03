Dagli scaffali delle librerie agli schermi tv il passo è breve e una nuova saga è in lavorazione per la gioia degli young adult, ovvero i giovani adulti protagonisti delle storie firmate da Elle Kennedy. Prime Video sta infatti realizzando la prima stagione di Off Campus, ispirata al best seller Il Contratto. Primo di una serie composta da quattro titoli monografici e un “e poi” corale, che raccontano la vita accademica e personale di un gruppo di ragazzi alla scoperta della vita e dell’amore, il romanzo ha per protagonisti una giovane cantautrice e un asso della squadra di hockey della Briar University. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Gli Off Campus di Elle Kennedy sbarcano su Prime Video