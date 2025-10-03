Gli Off Campus di Elle Kennedy sbarcano su Prime Video
Dagli scaffali delle librerie agli schermi tv il passo è breve e una nuova saga è in lavorazione per la gioia degli young adult, ovvero i giovani adulti protagonisti delle storie firmate da Elle Kennedy. Prime Video sta infatti realizzando la prima stagione di Off Campus, ispirata al best seller Il Contratto. Primo di una serie composta da quattro titoli monografici e un “e poi” corale, che raccontano la vita accademica e personale di un gruppo di ragazzi alla scoperta della vita e dell’amore, il romanzo ha per protagonisti una giovane cantautrice e un asso della squadra di hockey della Briar University. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: campus - elle
Off campus: il cast della serie prime video ispirata ai romanzi di elle kennedy
Prime foto ufficiali della serie tv Off Campus, dai romanzi di Elle Kennedy. La prima stagione tratta dal romanzo Il contratto-The deal (edito da Newton Compton editori ), racconta di Hannah (Ella Bright), una studentessa modello e di Garrett (Belmont Cameli), u - facebook.com Vai su Facebook
Off Campus: Prime Video ordina una serie tv basata sui romanzi di Elle Kennedy - Il drama Young Adult è nelle mani della sceneggiatrice di Morte e altri dettagli e L'assistente di volo Louisa Levy. Riporta comingsoon.it
Off Campus serie TV: trama, uscita, cast e streaming - Sulla scia del grande successo della serie young adult di Prime Video L’Estate nei Tuoi Occhi, che però arriverà a conclusione nei prossimi mesi con la stagione 3, Amazon adatterà un’altra popolare ... Come scrive daninseries.it