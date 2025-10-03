Gli occhi lucidi alla guida bastano per il test antidroga | l'avvocato spiega perché è meglio non rifiutarsi

3 ott 2025

Una sentenza della Corte di Cassazione di Palermo conferma quanto già noto: se sussistono sintomi che fanno sorgere un ragionevole sospetto di uso di stupefacenti, gli agenti possono chiedere di eseguire il test. A commentare la notizia per Fanpage.it, l'avvocato Giuseppe di Palo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

