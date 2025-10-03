Gli Invasori Spaziali atterrano al Teatro Stradanuova per la nuova stagione

Genovatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Stradanuova presenta la nuova stagione, all'insegna. degli “Invasori Spaziali”.Fin dalla sua nascita nel 2018, il Teatro Stradanuova ha fatto della sorpresa il suo marchio distintivo: “Quello che non ti aspetti da un teatro”. Oggi, questa visione viene rilanciata con una nuova saga. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: invasori - spaziali

Gli “Invasori Spaziali” atterrano al Teatro Stradanuova per la nuova stagione - Fin dalla sua nascita nel 2018, il Teatro Stradanuova ha fatto della sorpresa il suo marchio distintivo: “Quel ... Secondo genovatoday.it

Teatro Stradanuova: la nuova stagione 2025/2026 tra comicità, fantascienza e grandi novità - Il Teatro Stradanuova di Genova presenta la stagione 2025/2026 con il tema “Invasori Spaziali”: comicità, stand- Si legge su ligurianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Invasori Spaziali Atterrano Teatro