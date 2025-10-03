Gli hotel ravennati? Un museo Ospiteranno le opere della Biennale
Con ‘ Around the Halls ’, il nuovo progetto di avvicinamento alla nona edizione della ‘ Biennale di mosaico contemporaneo ’ di Ravenna, dal 18 ottobre al 18 gennaio l’arte entra negli hotel che diventano così spazi espositivi condivisi e diffusi. "Un altro passo avanti per la Biennale nel tessuto della città – afferma l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia –. Otto strutture ricettive, che fra l’altro hanno ispirato l’iniziativa, ospiteranno mostre di giovani artisti, disseminando ancora di più il linguaggio del mosaico". Per Roberto Cantagalli, direttore del Mar, si tratta di un progetto fortemente innovativo: "Non potevamo non coinvolgere gli operatori turistici che mettono in contatto Ravenna con il mondo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: hotel - ravennati
The Japanese Team will participate in the training course in March 2026 with overnight stay in Nuovo Hotel Anthisa - Lido di Savio ( Ravenna - Italy ) - many hours of training - friendly matches against professional team with refere Vai su Facebook
Gli hotel ravennati? Un museo. Ospiteranno le opere della Biennale - Le hall diventeranno sale espositive, da Casa Masoli a Palazzo Bezzi a Chez Papa fino a Palazzo Galletti Abbiosi. Da msn.com