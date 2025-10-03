Gli autotrasportatori | Interventi ad Aprica I meno costosi e rapidi
La SS 36 deve ritornare ad essere transitabile in maniera stabile per non penalizzare il comparto turistico, ma anche quello relativo ad imprese e industrie valtellinesi che percorrono l’arteria per trasportare le merci al di fuori dei confini provinciali. A ribadire il concetto è Matteo De Campo, presidente della Fai (Federazione autotrasportatori italiani) per la provincia di Sondrio nonché ad del Gruppo Maganetti. "La situazione delle viabilità e dei trasporti in provincia di Sondrio è assai precaria – dice -. È indubbio che i disagi, dovuti alle problematiche della 36, arteria essenziale per entrare e uscire dalla provincia di Sondrio, siano grandi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Viabilità, gli autotrasportatori: "Troppi disagi, serve un confronto strutturato sul programma degli interventi"
