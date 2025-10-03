Ha fatto vedere due anni fa le sue creazioni a due maestri dell’aquilonismo giapponese, Masaaki Sato e Kengo Nagata. E loro gli hanno fatto i complimenti. Grande soddisfazione per Franco Rizzetto, 60enne monzese che da anni realizza questo speciale tipo di aquiloni, basandosi su antiche tecniche e utilizzando materiali pregiati. E ora Rizzetto, in collaboraizone con Rosella Fusi, ha allestito una mostra nella galleria Arti""sta di Vicolo Lambro 1 che verrà inaugurata domani alle 18 e chiuderà il 9 ottobre alle 12. Nelle giornate di sabato e domenica sarà aperta dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli aquiloni giapponesi:. Franco Rizzetto in mostra