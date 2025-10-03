Gli appuntamenti della settimana nazionale della dislessia 2025 a Chieti

In occasione della Settimana nazionale della dislessia 2025, la sezione Aid di Chieti promuove due appuntamenti gratuiti di informazione e sensibilizzazione sul tema dei Dsa, con focus in particolare sulle azioni didattiche efficaci e le buone prassi per gestire al meglio queste caratteristiche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Settimana Nazionale della Dislessia 2025: il programma completo degli eventi in Italia - 12 ottobre): eventi in tutta Italia, congresso AID, incontri e formazione per famiglie e scuole ... Segnala nostrofiglio.it

Vivere la dislessia, tra opportunità e ostacoli - «L’Italia dei DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) è un’Italia a due velocità: se non facciamo squadra per creare la cultura giusta per approcciarsi ai ... Da superando.it