Gli applausi a Lollobrigida sull’olio niente sciopero al Maxxi per Tajani e altre pillole

Chiusure di uffici pubblici, nella giornata di venerdì 3 ottobre, ma non al Maxxi di Roma, dove si svolge l’evento di presentazione della “Settimana della lingua italiana nel mondo”. Nell’auditorium del Museo nazionale delle arti del XXI secolo c’è il vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Tema di quest’anno, “Italofonia: lingua oltre i confini”. E la prima conferenza internazionale dell’Italofonia è in programma per il 19 novembre. Non è mancata la presenza del presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi. Scontati i commenti all’arrivo di Tajani: «Per lui la mattinata è perfetta, è sceso dai Parioli per venire in pochi minuti qui in via Guido Reni e poi se ne va alla Farnesina, tutto a portata di mano». 🔗 Leggi su Lettera43.it

