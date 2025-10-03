Gli angeli del Fango di Meda premiati al Premio Beato Talamoni 2025

Monzatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del pomeriggio di venerdì 3 ottobre la Provincia di Monza ha premiato le benemerenze brianzole che si sono distinte in abito sociale, sportivo e culturale. L’occasione è stato il Premio Beato Talamoni, istituito nel 2011 in onore dell’omonimo Santo patrono della Brianza.Premio Beato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: angeli - fango

Maltempo a Meda, un esercito di giovani angeli del fango da mattina a sera: il cuore d’oro di 600 volontari

Angeli del fango

"Meda si rialza": il messaggio degli angeli del fango

Angeli del fango - Sporca di fango, quello che spalano in tanti paesi del Comasco, dell’Alta Brianza monzese e del Varesotto. Scrive ilgiorno.it

Samp-Vicenza:| Striscione per 'Angeli del fango' - Uno striscione con scritto "Un applauso agli angeli del fango" è stato esposto prima della partita Sampdoria- Come scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Angeli Fango Meda Premiati