Gli angeli del Fango di Meda premiati al Premio Beato Talamoni 2025
Nel corso del pomeriggio di venerdì 3 ottobre la Provincia di Monza ha premiato le benemerenze brianzole che si sono distinte in abito sociale, sportivo e culturale. L’occasione è stato il Premio Beato Talamoni, istituito nel 2011 in onore dell’omonimo Santo patrono della Brianza.Premio Beato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Maltempo a Meda, un esercito di giovani angeli del fango da mattina a sera: il cuore d’oro di 600 volontari
"Meda si rialza": il messaggio degli angeli del fango
PARLANO DI NOI Interessante articolo sulla nostra gioventù medese in questi giorni drammatici. Un grazie di cuore agli "angeli del fango" che si stanno prendendo cura della nostra città?
La storia dell'angelo del fango Fabiana Memini, si ammala di sclerosi multipla e ora gareggia nel Triathlon: «Le gambe mi si bloccarono mentre spalavo dopo l'alluvione. Ora corro per chi è meno fortunato di me»
Angeli del fango - Sporca di fango, quello che spalano in tanti paesi del Comasco, dell'Alta Brianza monzese e del Varesotto.
Samp-Vicenza:| Striscione per 'Angeli del fango' - Uno striscione con scritto "Un applauso agli angeli del fango" è stato esposto prima della partita Sampdoria-Vicenza