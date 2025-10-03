Gli angeli del Fango di Meda premiati al Premio Beato Talamoni 2025

Nel corso del pomeriggio di venerdì 3 ottobre la Provincia di Monza ha premiato le benemerenze brianzole che si sono distinte in abito sociale, sportivo e culturale. L’occasione è stato il Premio Beato Talamoni, istituito nel 2011 in onore dell’omonimo Santo patrono della Brianza.Premio Beato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it