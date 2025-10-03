Gli Anelli del Potere | quanto costerebbe ad Amazon cancellare la serie prima della stagione 5

La penale che lo streamer dovrebbe pagare agli eredi di Tolkien sarebbe pari al costo di due episodi della prima stagione. Gli Anelli del Potere non si è rivelato il successo sperato. Tutt'altro, dopo essere stato accolto dai dubbi della critica, lo show ha visto un'emorragia di pubblico, con lo sconcerto dello streamer, che ha investito 1 miliardo di dollari per realizzarlo. Ma quanto costerebbe ad Amazon cancellare la serie prima della quinta stagione? Ce lo rivela un report di The Ankler. La terza stagione dello spinoff de Il Signore degli Anelli, che racconterà la missione di Sauron per creare l'Unico Anello, è stata confermata a febbraio 2025. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

