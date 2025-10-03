Gli allievi dell' Accademia Militare hanno concluso con successo l' eercitazione Una Acies 2025

Nei giorni scorsi Si è conclusa, presso l’area addestrativa dei Monti di Sant’Andrea della Scuola di Fanteria, la campagna addestrativa “Una Acies 2025” degli Allievi Ufficiali del 206° corso “Dignità” dell’Accademia Militare di Modena. L’esercitazione finale, svolta alla presenza del Comandante. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

