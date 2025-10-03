Giustizia riparativa | il centro di Novara accreditato a livello nazionale

Il centro di giustizia riparativa di Novara è stato ufficialmente accreditato nel distretto di Corte d'appello di Torino. Lo scorso 29 luglio, la Conferenza nazionale per la giustizia riparativa presso il Ministero della giustizia ha confermato l’idoneità del centro di giustizia riparativa del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Novara compie un passo importante nel campo della giustizia riparativa: nei giorni scorsi è stato sottoscritto il protocollo d'intesa con la conferenza locale per la giustizia riparativa che sancisce

