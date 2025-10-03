Giustizia lumaca prescritta la restituzione di 167mila euro di contributi pubblici post-terremoto
La Corte dei conti ha dichiarato la prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalla Procura regionale nei confronti di diversi soggetti, sia privati che pubblici dipendenti, per il risarcimento di oltre 167.000 euro di contributi pubblici indebitamente percepiti per la ricostruzione di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
