Giustizia lumaca prescritta la restituzione di 167mila euro di contributi pubblici post-terremoto

Perugiatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte dei conti ha dichiarato la prescrizione dell'azione risarcitoria promossa dalla Procura regionale nei confronti di diversi soggetti, sia privati che pubblici dipendenti, per il risarcimento di oltre 167.000 euro di contributi pubblici indebitamente percepiti per la ricostruzione di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giustizia - lumaca

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Lumaca Prescritta Restituzione