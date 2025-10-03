Giunta verso il rimpastone Belletti in bilico Ciarapica aspetta la decisione di Acquaroli
Le dimissioni di Calderoni aprono al rimpastone. Se le dinamiche regionali legate al ruolo di Pasqui lo lasceranno a Civitanova, il sindaco Ciarapica dovrà rimescolare tutto in giunta. Intanto, riempire due caselle, quella vuota da tempo per l'uscita di Manola Gironacci e quella lasciata libera ora dall'esponente di Fratelli d'Italia, per il quale un sostituto naturale sarebbe Roberto Pantella, capogruppo consiliare di FdI, ma attenzione alle sorprese perché ieri mattina Pierpaolo Borroni, meloniano rieletto in consiglio regionale con un successo personale di preferenze, insieme al consigliere comunale Roberto Tiberi è andato nell'ufficio del sindaco per mettere sul tavolo tutto il peso del suo risultato elettorale e far capire che è nata una nuova gerarchia interna a Fratelli d'Italia, argomento che ha sostenuto anche nel direttivo del partito che si è tenuto ieri sera, con Borroni che si è presentato all'appuntamento da vincitore, intenzionato a regolare i conti davanti a una platea di iscritti che, in gran parte, gli ha remato contro.
