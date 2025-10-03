Giunta comunale il professore Paolo La Greca si dimette | Obbligato da crescenti impegni accademici

In una lettera indirizzata al sindaco Enrico Trantino, Paolo La Greca, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Catania ha espresso “la più sincera gratitudine per l’opportunità di lavorare al Suo fianco e contribuire allo sviluppo e al benessere della nostra comunità". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: giunta - comunale

Pass gratuito per i turisti, la giunta comunale fa un passo indietro

Protesta con cartelli al Consiglio Comunale di Milano, opposizione chiede le dimissioni della giunta – Il video

Ribaltone in vista a Vigevano: Marzia Segù, la sostituta del sindaco Ceffa, fuori dalla Giunta comunale

AVVICENDAMENTO A MINEO NELLA GIUNTA COMUNALE Giro di boa a Mineo nell’Assessorato ai Lavori pubblici, Manutenzioni e Protezione civile, di fatto una staffetta tra l’assessore uscente Massimo Savoca e il neoassessore comunale Vincenzo Zacc - facebook.com Vai su Facebook

UFFICIALE: Il Consiglio Comunale alle 3:46 del 30 settembre approva la delibera con 24 voti favorevoli e 20 contrari: SAN SIRO SARÀ VENDUTO A MILAN E INTER! - X Vai su X

Giunta Trantino, il vicesindaco La Greca si è dimesso: “Continuerò a dedicarmi alla città” - Il professore Paolo La Greca, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica all’Università di Catania, si è dimesso dall’incarico di vicesindaco e assessore della Giunta comunale del capoluogo ... Scrive msn.com

Tegola sulla giunta comunale di Torino, l’assessore all’Urbanistica Mazzoleni di nuovo indagato - Era già finito tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano su un presunto abuso edilizio nella costruzione di una palazzina in piazza Aspromonte, in zona città Studi, a Milano. Riporta torino.repubblica.it