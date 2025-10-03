Giuseppe Verdi dietro il mito, questo è ciò che Giulio Scarpati ci rivela nel docufilm Le stanze di Verdi, diretto da Riccardo Marchesini, a cura di Pupi Avati, al cinema dal 6 ottobre. Giulio Scarpati ci conduce ne Le stanze di Verdi attraverso i luoghi in cui ha vissuto il Maestro per ripercorrere la sua vita, rivelando i tratti più personali e poco conosciuti dell’uomo Verdi. Ma non solo. Scarpati ci ha raccontato di Lele Martini, il protagonista di Un medico in famiglia che gli ha dato la notorietà, permettendogli poi di interpretare tanti altri personaggi in tv come in teatro. E a proposito di fiction, presto lo rivedremo in due serie, Estranei e Cuori 3. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulio Scarpati: “Racconto l’uomo Verdi dietro il mito. Un medico in famiglia? Sono grato”