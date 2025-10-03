Giugliano Serena Barbato agli Europei Under 15 | un traguardo storico per la Boxe Gladiator

Teleclubitalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giugliano in Campania. L’ASD Boxe Gladiator Giugliano è orgogliosa di annunciare che la giovane atleta Serena Barbato, attualmente in forza al nostro team, è stata convocata per partecipare ai Campionati Europei Under 15 Femminili, in programma dal 16 al 26 ottobre 2025 a Budva, in Montenegro. Si tratta di un risultato senza precedenti per la . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

