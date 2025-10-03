Una vasta discarica abusiva è stata scoperta dai Carabinieri a Giugliano nella frazione di Varcaturo. In manette è finito Tiberio Di Francia, 64 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di gestione illecita di rifiuti ed è ora in attesa di giudizio. Giugliano. Scoperta discarica abusiva: arrestato 64enne, sequestrata un’area . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano. Scoperta discarica abusiva: arrestato 64enne, sequestrata un’area di 650 mq