Giugliano Scoperta discarica abusiva | arrestato 64enne sequestrata un’area di 650 mq

3 ott 2025

Una vasta discarica abusiva è stata scoperta dai Carabinieri a Giugliano nella frazione di Varcaturo. In manette è finito Tiberio Di Francia, 64 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di gestione illecita di rifiuti ed è ora in attesa di giudizio. Giugliano. Scoperta discarica abusiva: arrestato 64enne, sequestrata un’area . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

