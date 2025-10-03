Giugliano in Campania Varcaturo | Discarica abusiva a cielo aperto Carabinieri arrestano 64enne
Scoperta discarica abusiva di 350 metri cubi a Varcaturo: arrestato un 64enne già noto alle forze dell’ordine. A Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo, i carabinieri della locale stazione insieme ai militari del nucleo forestale di Pozzuoli hanno arrestato T. D. F., 64enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno controllato un’area di circa 650 metri quadrati a via Licola Mare di proprietà del 64enne. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che l’uomo avesse gestito e realizzato una discarica abusiva. Sul terreno erano stati accatastati rifiuti per un volume complessivo pari a 350 metri cubi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
