Scoperta discarica abusiva di 350 metri cubi a Varcaturo: arrestato un 64enne già noto alle forze dell’ordine. A Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo, i carabinieri della locale stazione insieme ai militari del nucleo forestale di Pozzuoli hanno arrestato T. D. F., 64enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno controllato un’area di circa 650 metri quadrati a via Licola Mare di proprietà del 64enne. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che l’uomo avesse gestito e realizzato una discarica abusiva. Sul terreno erano stati accatastati rifiuti per un volume complessivo pari a 350 metri cubi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano in Campania, Varcaturo: Discarica abusiva a cielo aperto. Carabinieri arrestano 64enne