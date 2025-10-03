Giugliano in Campania | Perquisizioni antidroga Carabinieri arrestano 38enne
Perquisizione in casa di un 38enne: sequestrati hashish, cocaina, denaro e materiale per il confezionamento. Blitz antidroga a Giugliano in Campania per i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia. Gli investigatori dell’Arma, in un servizio ad hoc volto alla ricerca di stupefacenti, hanno perquisito l’abitazione del 38enne R. P. Rinvenuti e sequestrati 62 grammi di hashish, 16 grammi di cocaina, 1 bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Sequestrati, perché ritenuti provento dell’attività illecita, anche 395 euro in contanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
