Giugliano furto poco prima dell’alba in un negozio di telefonia | bottino da circa 4mila euro
Furto in un negozio di telefonia questa mattina, poco prima dell’alba, a Giugliano, in via Marconi, all’angolo con corso Campano. Tre malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione nell’attività commerciale “Il cellullare”, riuscendo a portar via diversi smartphone e iPhone per un valore stimato di circa 4mila euro, oltre a qualche centinaio di euro contenuti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: giugliano - furto
Giugliano, furto in cantiere: merce recuperata dai Carabinieri, quattro arresti
Furto nel cantiere a Giugliano: quattro arresti dopo segnalazione. Tutti i nomi
Francesco Emilio Borrelli. . Furto in pieno centro a #Giugliano: domenica mattina un giovane pedone ha portato via una bici elettrica. Vittima la proprietaria di una farmasanitaria. Fonte: Tele Club Italia - facebook.com Vai su Facebook
Giugliano, furto in un appartamento nella notte: caccia alla banda della Q3 - Questa notte una banda di ladri ha preso di mira un condominio di via Santa Rita Da Cascia, riuscendo a svaligiare un appartamento ... Riporta ilmattino.it
Giugliano, rapina all'ottica Parisi: preso un paio di occhiali Cartier - Ieri sera, vittima di una rapina il negozio di ottica Parisi, al ... Si legge su msn.com