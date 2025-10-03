Giubileo dei sindaci | in novanta in udienza dal vescovo

Alla vigilia della festa di San Francesco, patrono d’Italia, 4 ottobre, il vescovo di Padova Claudio Cipolla ha incontrato anche quest’anno i sindaci dei comuni del territorio della Diocesi di Padova, celebrando con loro un momento giubilare nel contesto dell’opera della Provvidenza Sant'Antonio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: giubileo - sindaci

In Ucraina, insieme a oltre 100 persone da tutta Italia – tra famiglie, sindaci, associazioni e movimenti – per il “Giubileo della Speranza” promosso dal Project Mean. Tra Kyiv e Kharkiv per costruire legami di pace dal basso e nutrire relazioni che superino l'orro - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine del convegno "Il Giubileo dell'accoglienza e della sicurezza in serenità, portatore di speranza" alla LUMSA. - X Vai su X

Il giorno del Giubileo Lgbt, il primo della storia, e i credenti arcobaleno chiedono udienza a Papa Leone XIV - CITTÀ DEL VATICANO Sono arrivati da tutto il mondo per il primo Giubileo della storia dedicato al mondo cattolico Lgbt+ ed è quanto di più lontano possa esserci dall'ostentazione di un gay- Riporta ilmessaggero.it

Sabato udienza giubilare del Papa, anche per Lgbtq+ - E' stata inserita in calendario per le ore 10 l'udienza giubilare del sabato, quella con cui il Papa riceve tutti insieme i pellegrini venuti a Roma per il Giubileo durante la settimana. Secondo ansa.it