Girona-Valencia sabato 04 ottobre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Pipistrelli imbattuti a Montilivi?

Infobetting.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a 5 minuti dalla fine del posticipo con l’Oviedo, originariamente in programma lunedì e slittato alla notte successiva per questioni meteorologiche, la classifica del Valencia era molto interessante: negli ultimi 5 minuti, i Pipistrelli hanno buttato via una partita che stavano controllando dal primo minuto, sciupando il vantaggio e addirittura regalando l’intera posta in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

girona valencia sabato 04 ottobre 2025 ore 16 15 formazioni quote pronostici pipistrelli imbattuti a montilivi

© Infobetting.com - Girona-Valencia (sabato 04 ottobre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli imbattuti a Montilivi?

In questa notizia si parla di: girona - valencia

Leeds-Milan, Napoli-Girona e Valencia-Torino: dove vedere tutte le amichevoli in tv e streaming - 30 su Dazn) Senza Lookman l’Atalanta sarà impegnata nella quarta amichevole prestagionale. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Girona Valencia Sabato 04