Fino a 5 minuti dalla fine del posticipo con l’Oviedo, originariamente in programma lunedì e slittato alla notte successiva per questioni meteorologiche, la classifica del Valencia era molto interessante: negli ultimi 5 minuti, i Pipistrelli hanno buttato via una partita che stavano controllando dal primo minuto, sciupando il vantaggio e addirittura regalando l’intera posta in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Girona-Valencia (sabato 04 ottobre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli imbattuti a Montilivi?