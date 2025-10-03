Giro di patenti false a Pesaro scoperto meccanismo che faceva ottenere documenti di guida mai registrati

A Pesaro la Polizia Stradale ha sequestrato quattro patenti false ottenute tramite conversioni illecite di titoli esteri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giro di patenti false a Pesaro, scoperto meccanismo che faceva ottenere documenti di guida mai registrati

In questa notizia si parla di: giro - patenti

Una denuncia, otto giovani segnalati per droga e sei patenti ritirate: giro di vite dei carabinieri con i controlli a Taormina e Giardini

Savignano, non può guidare e va in giro in auto con due patenti: fermata e denunciata - X Vai su X

Giro di patenti false a Pesaro, scoperto meccanismo che faceva ottenere documenti di guida mai registrati - A Pesaro la Polizia Stradale ha sequestrato quattro patenti false ottenute tramite conversioni illecite di titoli esteri. Segnala virgilio.it

Patenti truccate, sequestrati - Nuovo tassello nell’indagine legata al maxi giro di patenti false, che aveva portato un anno e mezzo fa allo smantellamento di una vera e propria associazione criminale dedita non ... Secondo cremonaoggi.it