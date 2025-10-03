Giro di boa in barca a vela Ripartire dopo la malattia
In barca a vela per ripartire dopo la malattia. Questo il senso del progetto " Giro di boa ", una iniziativa che vuole avvicinare al mondo della vela donne che hanno affrontato un percorso oncologico e che è frutto della collaborazione tra ll Wonderful Sailing Team, l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (Andos) di Milano e Roma, con il sostegno del Club Vela di Portocivitanova. Proprio quest’ultima realtà ha messo a disposizione il corso che sarà tenuto dall’istruttrice Valentina Stronati insieme con la psicoterapeuta Simona Peroni. Sempre al Club Vela, sarà presente un corner informativo per la prevenzione del tumore al seno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
