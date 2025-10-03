Giro dell’Emilia 2025 Roglic Pidcock e Ciccone sfidano Del Toro sul San Luca

Nel percorso che conduce i corridori verso l’ultima classica monumento della stagione è il momento di uno degli appuntamenti che caratterizzano il finale di un’annata fin qui lunga e dispendiosa. Si corre domani il Giro dell’Emilia 2025, corsa in linea giunta all’edizione numero centootto. La corsa in linea prende il via da Mirandola, con partenza prevista alle ore 10:25, e si conclude a San Luca dopo 199,2 chilometri. Le squadre presenti, al via quindici formazioni WorldTour, si sfidano per decidere il nome del corridore che succederà nell’albo d’oro all’attuale bicampione del mondo Tadej Pogacar, vincitore dell’edizione dello scorso anno davanti al britannico Tom Pidcock e a Davide Piganzoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro dell’Emilia 2025, Roglic, Pidcock e Ciccone sfidano Del Toro sul San Luca

In questa notizia si parla di: giro - emilia

Team israeliano al Giro dell’Emilia: l’esclusione dalla corsa è a un passo

Giro dell’Emilia, la gara dei campioni

“Bloccheremo il Giro dell’Emilia 2025”: i pro Pal contro la squadra israeliana

Giro dell’Emilia 2025, la Ineos Grenadiers punta su Egan Bernal e Thymen Arensman - X Vai su X

IL GIRO DELL’EMILIA PASSA DA SAN LAZZARO: L’ELENCO DELLE STRADE INTERESSATE Sabato 4 ottobre il Giro dell’Emilia toccherà anche il territorio di San Lazzaro. L’edizione 2025 della corsa ciclistica (sia nella sua versione femminile che in qu - facebook.com Vai su Facebook

“Ci hanno derubato di giorno mentre si correva la tappa, ero con i miei figli”. Per Roglic questo Giro d’Italia è stato un dramma: il racconto della moglie - E la sua dolce metà, Lora Klinc, ora svela quanto è accaduto a Pisa Roma, 15 set (Adnkronos) - ilfattoquotidiano.it scrive

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Nico Denz ha vinto la 18^ tappa, maglia rosa tranquilla! (29 maggio) - Diretta Giro d’Italia 2025, classifica e streaming video Rai 2: Nico Denz vincitore 18^ tappa Morbegno Cesano Maderno (oggi 29 maggio) DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA: NICO DENZ HA VINTO LA 18^ ... Da ilsussidiario.net