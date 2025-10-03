Bologna, 3 ottobre 2025 - C’è una corsa che, da oltre un secolo, non è soltanto sport, ma rito. Un appuntamento scolpito nel cuore dell’autunno italiano e con il vestito della leggenda. Il Giro dell’Emilia che sabato 4 ottobre tornerà a colorare la salita verso San Luca, è molto più di una gara ciclistica, è una celebrazione epica della fatica, della gloria e dell’amore per le due ruote. Nato nel 1909 questo evento è diventato la gemma più preziosa del Gruppo Sportivo Emilia, che da sempre ne custodisce lo spirito ma è anche la corsa che chiude una stagione, tra chi vuole l’ultima importante conferma e chi invece cerca la rivincita dopo il campionato del mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giro dell'Emilia 2025, dove passa: percorsi e orari