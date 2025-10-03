Giro delle Valli Aretine con i grandi nomi | partenza e arrivo a Rigutino

Appuntamento domenica prossima a Rigutino, dove ci sarà sia la partenza che l’arrivo dell’edizione 2025 del Giro delle Valli Aretine Juniores di ciclismo valido per il 20esimo trofeo Butintoro, 12esimo trofeo Mario Giaccherini. Una manifestazione organizzata dal Comitato Sportivo Città di Arezzo e dal Circolo Tennis di Rigutino. La partenza è prevista alle 13.30, con gli atleti in gara che dovranno percorrere 129 chilometri. I corridori dopo il via procederanno verso Olmo, quindi si dirigeranno verso Pieve al Toppo, Tegoleto, di nuovo Pieve al Toppo, Montagnano, Frassineto, Rigutino, Vitiano, Castiglion Fiorentino, Camucia, ascesa alla splendida Cortona, picchiata su Ossaia, quindi Camucia, Castiglion Fiorentino salendo nella parte alta, Vitiano, Rigutino, Olmo, Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giro delle Valli Aretine con i grandi nomi: partenza e arrivo a Rigutino

In questa notizia si parla di: giro - valli

Questo fine settimana protagonista il ciclismo a Rigutino, con il giro delle valli aretine riservato alla categoria Juniores. Vai su Facebook

