girls ancona via al campionato si inizia sul campo del ragusa

Inizia il campionato di serie A2 femminile per il Basket Girls Ancona che dopo una estate travagliata, con l’incertezza su dove giocare i match interni, debutta in trasferta con un esordio tutt’altro che agevole, anche dal punto di vista del chilometraggio: le doriche iniziano infatti domenica 5 ottobre alle ore 18 rendendo visita al Ragusa. Arbitrano il match di questa prima giornata del girone B Parisi di Catania e Licari di Marsala. Poi, nella prossima settimana, Ancona debutterà in casa e lo farà al PalaScherma di Ancona, dove già giocava gli anni scorsi e dove disputerà anche tutto il campionato di quest’anno dopo il divieto, comunicato ufficialmente ormai da qualche settimana da parte del Comune di Senigallia, di utilizzare il PalaPanzini sulla base del regolamento comunale vigente che ne impedisce l’utilizzo continuato a società non senigalliesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

