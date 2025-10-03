Piazze (probabilmente) piene, urne (sicuramente) vuote. La sinistra, politica e sindacale (ormai la differenza è solo nella forma) ha deciso di continuare a sfruttare il dramma (autentico) della Palestina per cercare di assestare una spallata al governo di centrodestra. Nulla di nuovo, verrebbe da dire. Ma la recente batosta nelle Marche ha aperto una nuova, profonda crepa nel campo largo, che rischia di morir fanciullo. E così la vicenda della Flotilla si è trasformata nel pretesto perfetto per «bloccare il Paese» attraverso sopratutto la paralisi di trasporti e scuola -, per urlare all'esecutivo fascista (un refrain che non passa mai di moda, per quei pochi rimasti che sognano ancora il Sol dell'Avvenire) e consolidare l'unica, autentica leadership della sinistra italiana: quella di Maurizio Landini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giovedì gnocchi, venerdì sciopero: e gli italiani sono "flottuti".