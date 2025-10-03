Giovanni Verde nominato Segretario Nazionale del Comparto Sanità di CONFIAL

Giovanni Verde è il nuovo Segretario Nazionale del Comparto Sanità CONFIAL: al via una nuova fase di ascolto e rappresentanza per i professionisti della salute.. La Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori (CONFIAL), sindacato nazionale presente in tutto il Paese, annuncia con orgoglio la nomina del Dott. Giovanni Verde a Segretario Nazionale del Comparto Sanità. Una scelta che rafforza ulteriormente la presenza di CONFIAL nel settore sanitario e che testimonia l’impegno del sindacato nell’essere voce autentica e rappresentativa dei medici e degli operatori della salute. Nel corso dell’incontro con il Segretario Generale CONFIAL, Benedetto Di Iacono, si è subito registrata una forte empatia e una visione condivisa: la necessità di costruire una reale alternativa rispetto all’attuale panorama sindacale, troppo distante dalla realtà quotidiana della medicina di base e dalle esigenze concrete della sanità italiana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

